Киев сковали многочисленные пробки: где тянутся машины: Карта

В Киеве в среду, 29 мая, на дорогах города образовались многочисленные утренние пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Сплошная пробка образовалась на участке дороги от проспекта Романа Шухевича (в том числе из-за ремонтных работ на Северном мосту) и до пересечения улиц Елены Телиги и Ольжича. Небольшая тянучка возникла на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", на проспекте Леонида Каденюка, есть пробка на участке от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до съезда с моста Патона. Пробки возникли на проспектах Броварском и Георгия Нарбута (от парка "Победа" в сторону Дарницы), а также на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста).

Пробка возникла на проспектах Академика Глушкова (от въезда в столицу и до ВДНХ) и Голосеевском (от парка имени Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская"), а также проблемы с движением авто на отдельных участках улицы Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") и бульвара Леси Украинки.

Тянутся машины на проспекте Валерия Лобановского (на отдельных участках начиная от Совских прудов), на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны), есть проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины, и на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки) . Есть тянучки на улицах Семена Скляренко, тянутся машины на улицах Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Как всегда, тянется транспорт на Берестейском проспекте (на участке между станциями город Житомирская и Берестейская, а также от Шулявки и до Галицкой площади) и на бульваре Тараса Шевченко. Есть проблемы с движением транспорта по проспектам Леся Курбаса и Любомира Гузара, улицы Борщаговской.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева во вторник, 28 мая, маршрутный автобус сбил мужчину. Чтобы получить тело погибшего из-под автотранспорта, на место вызвали спасателей.

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