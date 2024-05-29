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Киев сковали многочисленные пробки: где тянутся машины: Карта

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
54
Киев сковали многочисленные пробки

В Киеве в среду, 29 мая, на дорогах города образовались многочисленные утренние пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Сплошная пробка образовалась на участке дороги от проспекта Романа Шухевича (в том числе из-за ремонтных работ на Северном мосту) и до пересечения улиц Елены Телиги и Ольжича. Небольшая тянучка возникла на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", на проспекте Леонида Каденюка, есть пробка на участке от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до съезда с моста Патона. Пробки возникли на проспектах Броварском и Георгия Нарбута (от парка "Победа" в сторону Дарницы), а также на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста).

Киев сковали многочисленные пробки: где тянутся машины: Карта
Киев сковали многочисленные пробки: где тянутся машины: Карта

Пробка возникла на проспектах Академика Глушкова (от въезда в столицу и до ВДНХ) и Голосеевском (от парка имени Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская"), а также проблемы с движением авто на отдельных участках улицы Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") и бульвара Леси Украинки.

Киев сковали многочисленные пробки: где тянутся машины: Карта

Тянутся машины на проспекте Валерия Лобановского (на отдельных участках начиная от Совских прудов), на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны), есть проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины, и на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки) . Есть тянучки на улицах Семена Скляренко, тянутся машины на улицах Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Киев сковали многочисленные пробки: где тянутся машины: Карта

Как всегда, тянется транспорт на Берестейском проспекте (на участке между станциями город Житомирская и Берестейская, а также от Шулявки и до Галицкой площади) и на бульваре Тараса Шевченко. Есть проблемы с движением транспорта по проспектам Леся Курбаса и Любомира Гузара, улицы Борщаговской.

Киев сковали многочисленные пробки: где тянутся машины: Карта

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева во вторник, 28 мая, маршрутный автобус сбил мужчину. Чтобы получить тело погибшего из-под автотранспорта, на место вызвали спасателей.

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