Как метро в Киеве переходит на летнее время: в КГГА показали фото и видео

В воскресенье, 30 марта Украина традиционно перейдет на летнее время. В Киевском метрополитене этот процесс также имеет особое значение, ведь этот момент – один из ключевых факторов безопасности движения поездов.

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Видео синхронизации обновления времени в столичной подземке опубликовала пресс-служба КГГА. Техническое обслуживание и ремонт часов выполняют исключительно ночью.

"В ночь с 29 на 30 марта Украина переходит на летнее время – стрелки часов переведут на час вперед. В столичном метрополитене этот процесс также имеет особое значение, ведь одинаковое и точное время – один из ключевых факторов безопасности движения поездов. Координацию времени в подземке обеспечивает центральная часовая станция. Она выдает импульс, который синхронизирует более 100 торцевых часов, расположенных на платформах для удобства машинистов, и более 3500 механических часов на станциях, в депо и служебных помещениях", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что эта система важна, поскольку в метро действует посекундный график движения поездов, и от точности часов зависит слаженность работы всей инфраструктуры.

Техническое обслуживание и ремонт часов выполняют исключительно ночью, когда движение поездов остановлено. Кроме того, на каждой станции работает локальная часовая станция, принимающая центральный импульс и распределяющая его на все станционные часы.

"В эти выходные, согласно национальному переходу на летнее время, систему метро также синхронизируют. Часы в подземке переведут централизованно, чтобы обеспечить точный график работы на всех станциях и объектах киевского метрополитена", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада приняла законопроект об отмене перехода на летнее время. В последнее воскресенье октября 2024 украинцы перевели стрелки часов и, согласно положениям принятого закона, должны оставаться на зимнее время. Однако закон не был подписан президентом. Будем ли мы 30 марта жить по "летнему" – читайте в нашем материале.

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