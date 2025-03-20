Избили военного, чтобы он отказался от долга: в Киеве задержали двух злоумышленников. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчин, которые, по информации следствия, избили военного. Злоумышленники пошли на это, чтобы заставить своего знакомого отказаться от долга.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи о том, что на Стратегическом шоссе находится травмированный мужчина, которого избили неизвестные.

"Прибыв по вызову, полицейские выяснили, что потерпевший – военнослужащий, передавший в пользование собственный автомобиль товарищу. Однако во время эксплуатации транспортного средства тот повредил автомобиль пострадавшего. Тогда мужчины договорились, что владелец отремонтирует автомобиль самостоятельно, а виновник вернет 67 тысяч гривен долга в счет оплаты за ремонт поврежденного им автомобиля", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили, что о ситуации узнали знакомые должника и решили помочь. Они приехали в военный и жестоко избили мужчину, требуя отказаться от предварительных договоренностей.

Нападавших задержали – ими оказались двое местных жителей 25 и 30 лет. По этому факту начато уголовное производство, а злоумышленникам сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали троих мужчин, которые устроили погоню за иностранцем со стрельбой, а затем избили его. По информации следствия, событие произошло из-за невозвращенного долга.

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