Из-за долга в $120 тыс. устроили погоню со стрельбой за иностранцем: в Киеве задержали злоумышленников. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали троих мужчин, которые устроили погоню за иностранцем со стрельбой, а затем избили его. По информации следствия, событие произошло из-за невозвращенного долга.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

"Установлено, что иностранец, занимавшийся бизнесом в Украине, вложил деньги троих своих знакомых в собственное дело. Бизнес прогорел, поэтому вернуть 120 тыс. долларов США человек в оговоренные сроки не смог. Следовательно кредиторы ждали должника под одним из ресторанов столицы. Когда мужчина сидел в машине, ему пробили колесо", – рассказали в пресс-службе.

Иностранец, несмотря на пробитое колесо, решил уехать с места происшествия – злоумышленники начали преследование, стреляя по машине во время движения. Впоследствии мужчина бросил автомобиль и убегал уже без него, но его догнали и начали избивать, требуя вернуть по 40 тысяч. долларов США каждому из кредиторов.

Нападавших задержали и сообщили им о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области во вторник, 18 марта, в одном из ТРЦ произошла стрельба. В результате происшествия ранен, правоохранители уже задержали шестерых злоумышленников.

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