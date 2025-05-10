Художественные свидетельства войны и призыв поддерживать Украину: в Киеве презентовали каталог 'Поколение войны'

В Vcentri HUB Шевченковского района Киева (ул. Владимирская, 51-б) состоялась презентация каталога, который включает в себя избранные работы артмарафона "Поколение войны", который начался в декабре 2023 г. и планируется проводиться до конца войны.

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Лучшие работы экспонируются в Центральном парке культуры и отдыха столицы возле Арки Свободы украинского народа. Каждые полтора месяца экспозиция меняется, сообщают организаторы проекта.

Проект собирает работы художников всех возрастов - от детей до пожилых людей, которые сейчас переживают войну. Среди них есть работы военных и детей военных, юных и взрослых граждан Украины, которые четвертый год живут под бомбардировками в своих городах и селах, внутренне перемещенных лиц и украинцев, которые из-за войны вынуждены были уехать с Родины – каждый на своем месте ежедневно борется за победу над захватчиком и мир в Украине.

Также есть участники из других стран, что показывает поддержку Украины в мире. Проведение выставки артпроизведений из разных стран в сердце Киева демонстрирует миру, что даже в трудные времена столица Украины является центром международной культуры. За время проведения артмарафона в нем приняли участие художники из 19 стран: Украины, США, Канады, Албании, Черногории, Румынии, Польши, Латвии, Франции, Германии, Финляндии, Швеции, Греции, Великобритании, Италии, Северной Македонии, Израиля, Чехии, Испании.

После выставки в Киеве, работы украинцев экспонируются в разных странах мира. Артмарафон является арт-терапией для украинцев, он собирает художественные свидетельства войны и показывает их миру, призывая поддерживать Украину в тяжелой борьбе с захватчиком. Также через творчество украинцев мир видит ценную черту человечества – несмотря на ужас и боль, творить прекрасное.

За время проведения проекта состоялось более 40 выставок и проектов культурной дипломатии, которые были представлены в 12 странах мира: Украине, США, Черногории, Албании, Японии, Малайзии, Болгарии, Северной Македонии, Польше, Пакистане, Греции, Аргентине. Выставка в Сан-Франциско, где собирались средства в Фонд Елены Зеленской, выставки в Парламенте Болгарии, на мероприятиях НАТО, экспозиция в Национальном музее в Аргентине, выставки в Афинах и Солониках в Греции и другие культурные мероприятия артмарафона за рубежом осуществляют весомый вклад в борьбу с агрессором, блокируя российскую деятельность в данных государствах и привлекая финансовую, политическую и социальную помощь для Украины.

Артмарафон является частью масштабного Международного Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA.WAR – единственного культурного проекта в Украине, который без перерыва продолжается с первой недели полномасштабного вторжения. Это единственный в мире проект, который через искусство анализирует изменение сознания разных поколений в течение современной войны. Проект организован Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM, промоушен и продакшен компанией STUDIORAR при содействии Министерства культуры и стратегических коммуникаций, Министерства иностранных дел и Киевской городской власти.

В каталоге "ПОКОЛЕНИЕ ВОЙНЫ" представлены работы именно украинцев, ведь главная функция проекта – собирать художественные свидетельства войны и показывать их миру, призывая поддерживать Украину в тяжелой борьбе с российской агрессией.

Презентацию посетили участники и партнеры проекта, а также иностранные гости. Мероприятие поддержал бренд изящного украинского вина Good Wine – вдохновение, закупоренное в бутылку.

К гостям обратилась Президент Ассоциации по развитию международных отношений ADRUM Татьяна Колесниченко, которая рассказала о развитии проекта в течение войны, механизмах публичной дипломатии и результатах борьбы на культурном фронте. Также взяли слово некоторые из участников артмарафона, чьи работы представлены в каталоге "Поколение войны":

Сергей Назаренко, 52 года, Славута, военнослужащий

Елена Крят, 24 года, с. Обуховка, Днепропетровская обл.

Ксения Денисенко, 12 лет, Киев

Николай Степанов, 17 лет, Киев

Марина Паук, 52 года, Мукачево

Юлия Худик, 15 лет, Калуш

Богдана Пох, 54 года, с. Софийская Борщаговка, Киевская обл.

Татьяна Гламазда, 54 года, временно перемещенное лицо, Харьков/Калуш

Татьяна Таран, 45 лет, Харьков

Леся Станкевич, 32 года, Одесса

Гости мероприятия могли утолить жажду водой и лимонадами от ТМ Моршинская. Посетители презентации увидели несколько из более 2000 работ, которые отобраны в различных проектах МАЛЮЙ.UA.WAR, не вошедших в каталог – в планах организаторов издать антологию "Поколение войны" за все время войны. Артмарафон продолжается, сейчас готовится выставка ко Дню Киева. Как принять участие, смотрите здесь.

Участники каталога "Поколение войны" (полный список):

Джейден Терлецкий, Даниэла Юринец, Анна Нечитайло, Светлана Полевая, Елена Мирончук, Елизавета Новичкова, Кэтрин Влади, Карина Наконечная, Богдана Пох, Ангелина Корчук, Александр Полосухин, Татьяна Сатановская, Алексей Ханин, Нейро Воля, Ольга Сарбаш, Николай Степанов, Анастасия Донец, Алина Трофимова, Анастасия Богданова, Людмила Рябкова, Ирина Иванец, Виктор Коваленко, Маргарита Чубенко, Алиса Волошина, Евгений Логвинов, Ольга Третьякова, Ангелина Мартынюк, Леся Любченко, Татьяна Артюшенко, Георгий Богдасар, Евгения Олейник, Елена Кравченко, Тася Гущина, Елена Ереско, Наталья Ващук, Елена Рожко, Мария Борисенко, Ирина Таланчук, Оксана Рыжкова, Милена Лиганенко, Адриана Чухний, Ольга Троцкая, Маргарита Мещрякова, Марина Паук, Марина Чип, Елена Коваленко, Ксения Денисенко, Василий Дручкив, Юлия Юник, Виолетта Шпачинская, Тамара Вовк, Владислава Мирошникова, Любовь Мартынюк, Миша Матиив, Александр Ткаченко, Карина Ткаченко, Татьяна Рыбицкая, Евгения Павловская, Дарина Поколодная, Ольга Рондяк, Татьяна Федун, Наталья Голимбовская, Мария Волошина, Елена Крят, Татьяна Береговая, Юлия Худик, Наталья Филяк-Заставная, Мия Маркова, Светлана Радчук, Анастасия Холодова, Анна Богач, Виктория Залата, Марина Акулова, Анна Гурьянова, Анна Шкарбан, Ольга Музыка, Сергей Евстюхин, Егор Москаленко, Миа-Мария Жежер, Светлана Точинская, Татьяна Таран, Татьяна Гламазда, Алексей Колибабчук, Анжелика Борисова, Светлана Кондакова, Ксения Пилипчук, Леся Станкевич, Оксана Юрченко, Ольга Сюткина, Маргарита Лобачева, Максим Рудь, Сергей Назаренко, Татьяна Буракова, Андрей Наприенко, Марина Дреева, Любовь Данилова, Мария Уманец, Валентина Назаренко, Nahema Gabriel, Дмитрий Астахов, Анна Шаринская.