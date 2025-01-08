"Хотим выразить недоверие": общественность обратилась к украинской власти по поводу Национального военного мемориального кладбища

Общественность, воины ВСУ и родственники погибших защитников обратились к руководству Украины по поводу негативной ситуации, которая сложилась вокруг Национального военного мемориального кладбища. В частности, о непрозрачности проведения тендеров и принятии решений, связанных с НВМК.

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"Мы – военнослужащие Вооруженных Сил Украины, родственники погибших военных, представители украинского гражданского общества и медиасообщества. Обращаемся к представителям власти с призывом провести открытый общенациональный архитектурный конкурс на архитектурно-скульптурный проект и строительство главного военного мемориала Украины – Национального военного мемориального кладбища. Этим открытым письмом мы хотим выразить недоверие к процессам вокруг строительства НВМК и призвать все ответственные стороны остановить неосоветские практики кулуарного принятия решений, проведение тендеров и назначение исполнителей строительства", – говорится в обращении.

Как отмечается в письме к президенту страны Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалью и министру по делам ветеранов Натальи Калмыковой, Мемориальное кладбище будет национальной святыней, где найдут свой последний покой несколько поколений украинских военных, отдавших жизнь за независимость Украины.

По словам авторов обращения, изначально процесс строительства военного некрополя был непрозрачным и шел вопреки принятым практикам европейских стран, США, Канады и других. В частности это касается открытого архитектурного конкурса на эскизный проект Мемориала.

Замысел был омрачен резким изменением поведения ответственных структур, заменивших честную конкуренцию круглыми столами, служившими лишь имитацией широкого общественного и экспертного обсуждения.

Авторы обращения отметили, что наиболее ярким воплощением непрозрачности стали "тендеры" на эскизный проект и выбор подрядчика строительства. В обоих участвовали по одному потенциальному участнику, потому что "Кабмин и Минветеранов сделали все возможное, чтобы о запуске процесса отбора подрядчиков на тендерах никто" лишний" не узнал".

"Первый тендер на эскизный проект НВМК начался 30 августа 2023 года и уже 15 сентября был заключен договор с "победителем" – ООО "ИНЖИНИРИНГ-ХОЛДИНГ", главным архитектором которого является Сергей Дербин", – отметили в документе.

Кроме того, победителем тендера на строительство комплекса стал консорциум подрядчиков "Билдинг.ЮА", одна из компаний которого (компания АКАМ) связана с подсанкционным бизнесменом Вадимом Ермолаевым.

По словам авторов документа, информацию об этом подтверждала Служба безопасности Украины и журналисты-расследователи. Сам Ермолаев был внесен в санкционные списки в 2023-м за ведение алкобизнеса в оккупированном россиянами Крыма и уплату налогов в бюджет РФ на сумму 6,5 млн долларов.

Несмотря на общественный резонанс и внимание медиа, руководство Государственного предприятия НВМК быстро заключило договоры на строительство со скандальным консорциумом.

"Такая спешка прикрывается спекуляцией, что прозрачный архитектурный конкурс на эскизный проект НВМК якобы отсрочит, а то и остановит возможность захоронений погибших, прах которых семьи вынуждены хранить дома годами", – добавили в обращении.

Также авторы документа отметили, что архитектор, которого назначили разрабатывать вид крупнейшего военного кладбища Украины, уже во время российско-украинской войны ездил в Москву. В 2015 году, уже после многочисленных российских военных преступлений, в частности в Иловайске и Дебальцево, Сергей Дербин представил собственные архитектурные проекты в столице государства-агрессора.

"Призываем Президента Украины, Председателя Правительства и Министерства ветеранов Украины обеспечить равное право украинских архитекторов и художников честно и справедливо бороться за возможность приобщиться к созданию Национального военного мемориального кладбища – будущей главной национальной святыни Украины. В отличие от России, где главное военное кладбище строилось без архитектурных конкурсов, мы живем не в диктатуре, а в демократическом европейском государстве", – подчеркнули авторы обращения.

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Как сообщал OBOZ.UA, Главное военное кладбище Украины будет строить компания, созданная через день после объявления тендера. Это консорциум "Билдинг Юа" из Киева.

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