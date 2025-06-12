Грузовики и 2400 БпЛА: Виталий Кличко передал военным на фронт очередную партию помощи от Киева. Фото
Мэр Киева Виталий Кличко передал военным очередную партию помощи от общины столицы. На фронт отправились 2400 БпЛА различных типов и грузовые авто.
Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. В этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн в поддержку сил обороны и безопасности.
"Община столицы продолжает помогать нашим военным. И сегодня бойцам 112-й бригады теробороны Киева передал на фронт еще 2400 БпЛА различных типов. В частности, 2300 ударных FPV-дронов (среди них и оптоволоконные), 100 разведывательных ночных и тепловых дронов, 5 наземных станций управления БпЛА. До этого, с начала 2025 года, военнослужащим 112-й столица передавала 2000 БпЛА различных типов. Вместе с сегодняшними – это уже более 4000", – рассказал Кличко.
Мэр добавил, что также очередную партию помощи от Киева получили и защитники 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Сухопутных войск ВСУ. На фронт поехали 5 грузовиков.
Он напомнил, в этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. За эти средства защитники покупают крайне необходимое оснащение – беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ.
"Мы продолжим помогать нашим военным, постоянно ища для этого любые возможности. Слава Украине и ее Героям!" – резюмировал Кличко.
Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко посетил бойцов батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины, которые находятся на ротации, а также восстанавливаются после ранений.
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