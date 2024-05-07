Гроза шквал и до +22°С: прогноз погоды по Киевской области на 7 мая

В Киеве и Киевской области во вторник, 7 мая, ожидается гроза, шквал, 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +22°С

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 7 мая по Киевщине. Облачно с прояснениями. Ветер юго-западный с переходом на северный, 7-12 м/с. Температура по области 17-22°С; в Киеве 18-20°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометценте предупредили, что в ближайшие 2-3 часа с содержанием до конца суток 7 мая по Киеву и Киевской области ожидается гроза, шквал, 15-20 м/с.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха была выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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