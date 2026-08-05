Город для людей: как выглядела Припять до 26 апреля 1986 года. Фото из архива

Город Припять Киевской области был основан 4 февраля 1970 года и считался одним из самых комфортных для проживания. Благодаря старым снимкам мы можем увидеть, как он выглядел до взрыва на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

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Архивные фотографии были опубликованы на странице сообщества "Моя Припять" в социальной сети Facebook. В наши дни доступ к этим местам закрыт для гражданских лиц.

Что известно

"Припять, до 26 апреля 1986 года", — говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть город таким, каким он был до взрыва на ЧАЭС. Большие новые улицы, уютные дома, автостанция, магазины и жители Припяти — теперь это только воспоминания, навсегда запечатленные на фотопленке.

Припять — заброшенный город областного значения в Вышгородском районе Киевской области. Основан 4 февраля 1970 года на берегу реки Припять. Население было эвакуировано из-за катастрофы на ЧАЭС в 1986 году, в результате которой город оказался в зоне отчуждения ЧАЭС.

Численность населения по состоянию на ноябрь 1985 года — 47 500 человек. Последний ребенок родился 28 апреля 1986 года.

Как сообщал OBOZ.UA, как известно, Святошино является одним из исторических районов Киева. В наши дни это в основном высотная застройка, но ещё в начале 1900-х годов это был известный дачный посёлок, в котором были ресторан, театр и даже фотоателье.

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