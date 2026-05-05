Глава КГГА написал заявление на увольнение? Ткаченко отреагировал на информацию в медиа

Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко опроверг информацию о том, что написал заявление об увольнении с занимаемой должности. Он отметил, что сообщение, распространенное в медиа, не соответствует действительности.

Об этом глава КГВА написал в своем Telegram-канале. Он продолжает заниматься своей работой.

Что известно

"Вижу, что активно распространяются слухи о кадровых решениях. У некоторых ударных политических команд значительный бюджет на джинсу и заказные материалы, которые имеют ноль связи с реальностью. Зато реальным проблемам уделяется гораздо меньше внимания. Все сейчас должны сосредоточиться на подготовке к сложному отопительному сезону. Это касается и должностных лиц КГГА всех уровней", – говорится в сообщении.

Добавим, во вторник, 5 апреля, медиа, со ссылкой на собственные источники, распространили информацию о том, что глава КГВА Тимур Ткаченко якобы написал заявление об увольнении с занимаемой должности, а взамен ему начали искать замену.

Напомним, Ткаченко возглавил Киевскую городскую военную администрацию с 31 декабря 2024 года, заменив Сергея Попко.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург сообщила, что уходит с должности в связи с выходом на пенсию. Соответствующее заявление она сделала во время заседания Киевского городского совета.

