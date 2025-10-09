Гинзбург заявила, что уходит с должности директора Департамента здравоохранения КГГА. Подробности

Руководитель департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург сообщила, что уходит с должности в связи с выходом на пенсию. Соответствующее заявление она сделала во время заседания Киевского городского совета.

Об этом сообщил телеканал Киев24. Она находилась на должности в течение 8 лет.

"Я приняла сознательно, самостоятельно решение об увольнении. В завершение своей каденции хочу сказать, что для меня была честь служить общине города Киева", – заявила Гинзбург.

Как сообщили журналисты, свое решение она обосновала выходом на пенсию.

Валентина Гинзбург – украинский врач и ученый, доктор медицинских наук (2015), доцент, Заслуженный врач Украины (2008), Орден княгини Ольги III степени (2013). Возглавила Департамент охраны Киевской городской государственной администрации с 23 октября 2017 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском городском совете депутаты поддержали заявление Владимира Бондаренко о добровольной отставке с должности секретаря. Соответствующее решение было принято во вторник, 8 марта.

