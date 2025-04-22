Есть повреждения, возник пожар: стало известно о последствиях российской атаки в Киевскую область. Фото

В ночь на 22 марта страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов повреждены дома, возник пожар.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг продолжает бить по нашим городам и селам, по гражданской инфраструктуре. В результате ночной атаки врага повреждены семь домов в Блиставицком старостате Бучанской общины – степень разрушений разная, но, к счастью, обошлось без жертв. Вот так выглядит "пасхальное перемирие" от Путина – лживое и циничное, как все, что стоит за его словами", – констатировал Федорук.

Кроме того, в пресс-службе Киевской ОВА уточнили, что в области в результате российской атаки повреждены четыре автомобиля, три хозяйственных здания и три гаражных помещения. Также произошло возгорание на строительной площадке – пожар ликвидирован. Повреждены помещения загородного комплекса.

Все оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска вечером в понедельник, 21 апреля, массированно атаковали Одессу ударными дронами типа Shahed-136. Враг попал по жилой застройке в густонаселенном районе, в результате ударов было зафиксировано несколько пожаров. Пострадали три человека.

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