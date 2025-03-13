Есть повреждения: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь на 13 марта страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов есть повреждения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг не прекращает ночные атаки БПЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В Киевской ОВА уточнили, что в Бориспольском районе в результате вражеской атаки повреждены два частных дома. В постройках выбиты окна. Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия в ночь на 13 марта массированно атаковала Днепропетровщину беспилотниками. В Днепре и области повреждена инфраструктура, в том числе железнодорожная, и пострадали три человека.

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