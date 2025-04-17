Еще 1800 дронов: Кличко передал защитникам на фронт еще одну партию помощи от Киева. Фото

Мэр Виталий Кличко передал бойцам 112-й бригады терробороны Киева еще одну партию помощи от столичного общества. На фронт отправились 1800 БПЛА, в том числе FPV.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжит помогать ВСУ.

"Бойцам 112-й бригады терробороны Киева передал от общины города еще более 1800 БПЛА. А именно – 150 Mavic 3Е, 220 Mavic 3 PRO и 1500 мультироторных систем разных типов, в частности, FPV-дронов", – рассказал Кличко.

Мэр напомнил, что в феврале военнослужащим 112-й бригады столица передавала 150 дронов Mavic 3E и 20 Mavic 3Т. С начала 2025 года этому подразделению на оснащение из бюджета города было выделено 200 млн грн.

"Напомню, в этом году Киевсовет уже направил более 5,5 млрд грн в поддержку сил обороны и безопасности. За эти средства защитники покупают крайне необходимую оснастку. Мы продолжим помогать военным, постоянно отыскивая для этого любые возможности. Слава Украине и ее Героям!", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко посетил защитников Украины на Донбассе и Харьковском направлении и передал им еще одну партию помощи от общины столицы. Воины получили дроны разных типов, авто и системы РЭБ.

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