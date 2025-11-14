Дыра в стене дома и сгорело несколько квартир: последствия атаки РФ в Днепровском районе Киева. Фото и видео

В Днепровском районе Киева во время комбинированной атаки в ночь на 14 ноября российский дрон попал в пятиэтажный дом. В результате обстрела сгорело несколько квартир, а в стене здания образовалась дыра.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте продолжают работать все экстренные службы.

Российский обстрел

Так, в ночь на 14 ноября страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по столице Украины. В Днепровском районе российский дрон попал в жилой пятиэтажный дом. В результате террористической атаки в стене здания образовалась дыра, сгорело несколько квартир, взрывной волной выбило окна. Кроме того, были повреждены припаркованные во дворе автомобили. К сожалению, есть пострадавшие.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и коммунальщики – последние убирают мусор и обломки, а также готовятся закрывать выбитые окна.

Террористическая атака

Страна-агрессор Россия ночью 14 ноября снова массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание БпЛА в жилые и административные здания, пожары возникли в Дарницком, Шевченковском и Подольском районах, есть десятки раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 14 ноября нанесла комбинированный удар ракетами и "Шахедами" по Киеву. В результате обстрела, в частности, в Деснянском районе дрон-камикадзе попал в многоэтажный жилой дом – есть пострадавшие и погибшие.

