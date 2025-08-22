Два тигра Киевского зоопарка будут праздновать день рождения: для именинников устроят квест. Подробности и фото

В Киевском зоопарке 23 и 24 августа для тигров Рени и Малыша устроят специальный квест по случаю их дня рождения. Полосатым хищникам исполняется 17 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно ежедневно.

"На Славный День Украинской Независимости приходятся именины наших полосатых хищников – тигров Рени и Малыша. Они отмечают свои 17 лет – очень почтенный возраст для их вида", – говорится в сообщении.

В зоопарке уточнили, что в этот уикенд для полосатых именинников приготовят особое тигриное угощение – настоящий квест с мясными сюрпризами. Чтобы достать праздничное мясцо, тиграм понадобятся острые когти, крепкие зубы, сильные мышцы и хищная смекалка.

"Увидеть увлекательные приключения Рены и Малыша и их соседей Далилы, Амбы и Гекаты можно в эти выходные – 23 и 24 августа в 12:00. Приведите этот особенный для всех нас уикенд в особом месте!", – пригласили в Киевзоо.

