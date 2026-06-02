Дожди и до +21°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 3 июня

В Киевской области в среду, 3 июня, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +21°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 3 июня по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Дожди. Температура по области ночью 10-15°С, днем 16-21°С; в Киеве ночью 11-13°С, днем 16-18°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +14°С... +16°С; Мироновка +15°С... +17°С; Фастов +14°С... +16°С; Яготин +17°С... +19°С; Барышевка +17°С... +19°С; Борисполь +16°С... +18°С и Вышгород +16°С... +18°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. В течение всего дня ожидается дождь.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

