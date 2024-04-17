Дождь и до +12°С: прогноз погоды по Киевской области на 18 апреля

В Киеве и Киевской области в четверг, 18 апреля, облачно, кратковременные дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 18 апреля по Киевщине. Облачно, дождь. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 3-8°С, днем 7-12°С; в Киеве ночью 5-7°С, днем 7-9°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 18 апреля с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Сильный дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера.

Напомним, март 2024 года занял 12-е место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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