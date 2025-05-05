Дождь и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 6 мая

В Киевской области во вторник, 6 мая, облачно, синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 6 мая по территории Киевской области. Облачно. Небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 4-9°С тепла, днем 11-16°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем 13-15°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 6 апреля с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Большая часть дня пройдет без осадков, а ближе к вечеру ожидается мелкий дождь.

Напомним, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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