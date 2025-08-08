Дом ресторатора Сичкарь был поврежден в результате российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 8 августа в результате российской террористической атаки был поврежден дом известного ресторатора Маргариты Сичкарь. Он находится в Киевской области.

Видео дня

Фото с последствиями она опубликовала на своей странице в соцсети instagram. Кроме того, повреждены здания рядом.

Что известно

"Мой дом", – подписала снимки Сичкарь.

На опубликованных фото можно увидеть последствия террористической атаки РФ – повреждены дом и авто, обломки российского дрона и побитые стекла.

Что предшествовало

В ночь на 8 августа российская оккупационная армия ударила по Киевской области беспилотниками. В результате атаки возникли пожары, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 августа Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 108 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 82 цели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!