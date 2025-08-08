Оккупанты атаковали Киевскую область дронами: произошли пожары, есть пострадавшие. Фото, видео

В ночь на 8 августа российская оккупационная армия ударила по Киевской области беспилотниками. В результате атаки возникли пожары, есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Николай Калашник. Под ударом оказался Бучанский район области.

Что известно

"Враг атаковал мирные населенные пункты Киевщины дронами. К сожалению, уже есть информация, что в результате вражеской атаки травмированы три женщины 16, 56 и 80 лет", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, ранения не являются серьезными. В результате обстрела агрессора вспыхнули пожары в частном секторе, повреждены жилые дома.

На месте инцидента уже работают все экстренные службы. По словам Николая Калашника, детали будут обнародованы позже.

По информации городского головы Бучи Анатолия Федорука, в результате террористических действий России было повреждено семь домов и детский сад. К счастью, обошлось без жертв.

Чрезвычайники, коммунальщики и полиция работают на месте происшествия.

"Российская ночная атака по Буче. Семь частных домов и детский сад получили повреждения. Главное – все живы. Россия снова показала, что она – чистое зло. Терроризирует гражданских людей, потому что другого не умеет", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 7 на 8 августа Россия в очередной раз осуществила обстрел Харьковщины. В результате атаки в Салтовском районе областного центра возник пожар на гражданском предприятии.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба по состоянию на утро 8 августа, Силы обороны за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1040 военных. Общие боевые потери агрессора в живой силе составили 1 млн 61 тыс. 350 человек. Также уничтожена вражеская техника и вооружение.

