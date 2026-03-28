До +19°С днем: прогноз погоды по Киевской области на 29 марта

В Киевской области в воскресенье, 29 марта, облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +19°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 29 марта по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура по области ночью 4-9°С тепла, днем 14-19°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем 15-17°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +14°С... +16°С; Мироновка +15°С... +17°С; Фастов +14°С... +16°С; Яготин +16°С... +18°С; Барышевка +16°С... +18°С; Борисполь +15°С... +17°С и Вышгород +14°С... +16°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

