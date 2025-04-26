Человечество сильнее войны: под Киевом коммунальщики спасли дом аистов, поврежденный атакой РФ. Фото

В Бучанском районе коммунальщики спасли дом аистов. После очередной российской атаки в Киевскую область гнездо начало рассыпаться, после взрыва произошедшего рядом.

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Об этом сообщили в пресс-службе КП "Бучасервис". Сейчас птицам ничего не угрожает.

"В результате российского удара 22 апреля на территории Блиставицкого старостата обломки дрона-камикадзе повредили 43 объекта. Гнездо аиста чудом уцелело рядом с местом взрыва. Птицы остались живы, но их дом стал рассыпаться", – рассказали в пресс-службе.

Работники КП "Бучасервис" пришли на помощь птицам – с помощью специальной вышки добрались до гнезда и укрепили его, благодаря чему потомство аистов теперь в безопасности.

"Эта история – маленький, но важный символ. Даже в самые темные времена следует сохранять человечность и помогать тем, кто в этом нуждается", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники ГСЧС в Сумской области спасли из-под завалов маленькую собаку. Животное застряло между завалившихся в результате российских авиаударов бетонных конструкций.

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