Части авто разбросало по дороге: на Киевщине столкнулись грузовик и микроавтобус, есть пострадавший. Фото
В Броварском районе Киевской области произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. В результате столкновения пострадал водитель последнего авто – его госпитализировали.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.
Что известно
По словам правоохранителей, в среду, 17 сентября, около 15:00 им поступило сообщение о том, что на 23-м км автодороги Киев – Чернигов произошло ДТП.
По предварительной информации, 63-летний водитель грузового автомобиля MAN во время перестроения налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с микроавтобусом Renault.
"В результате столкновения 37-летний водитель Renault получил телесные повреждения и был госпитализирован", – уточнили в пресс-службе.
По факту ДТП с пострадавшим (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование
Ситуация с аварийностью
