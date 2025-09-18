Части авто разбросало по дороге: на Киевщине столкнулись грузовик и микроавтобус, есть пострадавший. Фото

В Броварском районе Киевской области произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. В результате столкновения пострадал водитель последнего авто – его госпитализировали.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, в среду, 17 сентября, около 15:00 им поступило сообщение о том, что на 23-м км автодороги Киев – Чернигов произошло ДТП.

По предварительной информации, 63-летний водитель грузового автомобиля MAN во время перестроения налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с микроавтобусом Renault.

"В результате столкновения 37-летний водитель Renault получил телесные повреждения и был госпитализирован", – уточнили в пресс-службе.

По факту ДТП с пострадавшим (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование

Ситуация с аварийностью

В Белой Церкви Киевской области произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате столкновения одна из машин въехала в дерево – пассажирка авто вылетела на дорогу из салона через лобовое стекло.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали водителя, которая сбила военную и скрылась с места ДТП. Как оказалось, нарушительница находилась за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!