Был настоящим воином: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Бутенко. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте в результате тяжелого ранения погиб военнослужащий из Ирпеня Киевской области Александр Бутенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 28 июля 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщила и.о. мэра Ирпеня Анжела Макеева.

Печальная новость

"Ирпенская община вновь получила печальную новость с фронта. Защищая Украину, погиб наш Герой – Александр Бутенко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 16 марта 1986 года в Запорожье в многодетной семье, где был самым младшим из трёх детей. Там прошли его детские и школьные годы, он получил полное общее среднее образование, а впоследствии учился в университете. Получив образование, занимал руководящие должности на предприятии "АИК-ЭКО" в городе Запорожье. В 2016 году переехал в столицу.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения, Александр познакомился со своей будущей женой и переехал к ней в Ирпень. В декабре 2024 года Александр принес военную присягу и начал службу в Национальной гвардии Украины в звании солдата взвода противотанковых управляемых ракет.

В июне этого года Александр с любимой сыграли свадьбу. Они строили планы на будущее, очень хотели детей, мечтали о собственном доме, но, к сожалению, не успели насладиться супружеской жизнью.

"28 июля, во время выполнения боевого задания в городе Доброполье Донецкой области, Александр получил ранения, несовместимые с жизнью, и погиб. Все, кто знал Александра, запомнят его искренним, трудолюбивым и добрым человеком. Он был настоящим воином, человеком с несокрушимой честью и совестью", – добавила Макеева.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Марьяновка Киевской области Дмитрий Калетинский. Сердце храброго украинца остановилось 10 июля 2025 года.

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