Был холоднее нормы: климатологи подвели погодные итоги апреля 2026 года в Киеве

Согласно наблюдениям климатологов, среднемесячная температура воздуха в Киеве в апреле ниже климатической нормы на 1,9℃. Холоднее всего в столице было 11 апреля –под утро столбики термометров опустились до -0,5°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Осадков выпало 41 мм, что составляет 98% месячной нормы.

Что рассказали климатологи

"Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что по данным объединенной гидрометеорологической станции Киев среднемесячная температура воздуха в апреле составила 8,1°С, что ниже климатической нормы на 1,9℃", – говорится в сообщении.

Холоднее всего было 11 апреля, когда минимальная температура снизилась под утро до -0,5°С. Теплее всего было 15 числа, когда максимальная температура повысилась до +18,3°С.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки