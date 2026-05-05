Будет жарко: прогноз погоды по Киевской области на 6 мая

В Киевской области в среду, 6 мая, небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 6 мая по территории Киевской области. Небольшая облачность. Без осадков. Температура по области ночью 8-13°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 11-13°С, днем 27-29°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности по Киевской области 6-8 мая. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облаков на небе наблюдаться не будет, день обещает быть ясным. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки