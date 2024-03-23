"Андреевский горнолыжный курорт" и транспорт, вытаскиваемый БТРами: 11 лет назад в Киеве произошел "снегопад века". Фото

В Киеве 11 лет назад, 22-23 марта, произошел "снегопад века", в результате его жизни города был буквально парализован, а застрявший в сугробах транспорт вытаскивали с помощью БТРов. А Андреевский спуск превратился в настоящий горнолыжный курорт

Об этом напомнили в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". В те дни некоторые автомобилисты почти сутки простояли в огромных пробках.

"Вспоминаем "снегопад века" в Киеве 22-23 марта 2013 года. В течение суток выпала месячная норма осадков – около полуметра снега. Ненастье парализовало движение транспорта в столице, задерживались авиарейсы и поезда", – говорится в сообщении.

В те дни столичные власти объявили чрезвычайное положение – был ограничен въезд крупногабаритного транспорта в город, а также были проблемы с доставкой продуктов.

Коммунальщики вместе со спасателями и военными несколько дней расчищали улицы и вытаскивали БТРами застрявшие автобусы, троллейбусы и авто. Киевляне пробирались сквозь сугробы, Андреевский спуск стал местом паломничества для лыжников и сноубордистов.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 21 марта, во время российских ракетных обстрелов был поврежден исторический дом "Укркабель" на Татарке. Здание специально возводили на склоне, чтобы его было видно издалека и оно стало частью панорамы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!