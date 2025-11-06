УкраїнськаУКР
Болезненная потеря: стало известно о смерти военного из Киевской области Ярослава Василенко. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
96
В больнице во время лечения умер военный из Боярки Киевской области Ярослав Василенко. Сердце защитника Украины остановилось 4 ноября.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Болезненная потеря

"4 ноября 2025 года умер стрелок Ярослав Василенко. Проходил лечение в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь", затем в Киевском медицинском центре неотложной помощи "Импульс". Но коварная неизлечимая болезнь оборвала планы и стремления", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 22 августа 1983 года в Боярке. Высшее образование получил в Открытом международном университете развития человека "Украина" по специальности программное обеспечение автоматизированных систем. До начала полномасштабного вторжения работал техническим руководителем проектов, системным инженером. Был звукорежиссером во время проведения фестивалей Atlas Weekend.

С начала полномасштабного вторжения переквалифицировался. Ярослав работал над изготовлением оборудования для военных, разрабатывал камуфляжный щит оптической и тепловой маскировки, совершенствовал приборы ночного видения, разрабатывал модульные реактивные БПЛА и тому подобное.

Мобилизованный в июле 2025 года – должен был быть специалистом по беспилотным системам.

"Мать с отцом потеряли единственного сына, а Украина – высококлассного специалиста. Память о Герое Ярославе Василенко вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в горсовете.

