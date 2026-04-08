Болезненная потеря: на фронте погиб уроженец Киева Евгений Дидковский. Фото

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный, уроженец Киева Евгений Дидковский. Сердце мужественного украинского воина остановилось 28 марта 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Болезненная потеря

"28 марта 2026 года во время выполнения боевого задания в Покровском районе Донецкой области погиб стрелок-санитар 3-го штурмового специализированного отделения 425-го отдельного штурмового полка "Скала" солдат Евгений Дидковский (Счастливчик)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 16 августа 1989 года в Киеве. Окончил школу, а затем получил высшее образование в Киевском национальном торгово-экономическом университете (ныне – Государственный торгово-экономический университет).

Работал, после женитьбы в 2010 году проживал вместе с женой в Боярке. Стал на защиту Украины в 2025 году. Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"В скорби остались жена, двое сыновей, братья и родственники. Память о Евгении Дидковском вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

