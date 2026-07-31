Безлимит на 90 минут: в Киеве вводится новый способ оплаты метро и другого транспорта. Сколько стоит

В Киеве с субботы, 1 августа, станет доступенпересадочный QR-билет. Он будет действовать во всех видах общественного транспорта и будет стоить 60 гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Он упрощает поездки по городу и делает пользование общественным транспортом ещё более удобным.

Что известно

Так, в столице с 1 августа в приложении "Киев Цифровой" и терминалах для покупки билетов станет доступен пересадочный QR-билет. С его помощью можно будет совершать неограниченное количество пересадок между различными видами городского транспорта в течение 90 минут после первой валидации.

Отмечается, что пересадочный QR-билет можно использовать в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и на фуникулере – его стоимость составляет 60 гривен. После покупки он хранится в приложении 15 дней, а отсчет времени начинается только после первой валидации.

В течение следующих 90 минут пассажиры могут совершать неограниченное количество пересадок, повторно валидируя тот же QR-билет в каждом транспортном средстве или на турникете метро. Приобрести новый билет можно в терминалах или в приложении "Киев Цифровой" в разделе "Купить QR-билет", выбрав категорию "Городской транспорт" и тип "Пересадочный".

"При проверке проезда достаточно показать QR-билет контролеру. После сканирования контролер увидит информацию обо всех валидациях, осуществленных в течение 90-минутного периода, поэтому никаких дополнительных подтверждений оплаты не требуется. В отличие от обычных QR-билетов, пересадочный билет нельзя передать другому пользователю. Это связано с особенностями его использования для многократных пересадок", — подчеркнули в пресс-службе.

Запуск нового билета не меняет действующих правил стоимости QR-билетов. Скидка на поездки распространяется только на пополнение транспортной карты и приобретение проездных, тогда как цена QR-билетов остается фиксированной.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве со среды, 15 июля, повысили цены на проезд в коммунальном общественном транспорте. Жители города по-разному отреагировали на повышение – одни считают такой шаг оправданным, а другие говорят, что это слишком дорого.

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