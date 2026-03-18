Без отца осталась маленькая дочь: на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Слипченко. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из села Забирье Киевской области Дмитрий Слипченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 10 ноября 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Опять болезненная потеря в Боярской общине. 10 ноября 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи села Богоявленка Волновахского района Донецкой области погиб командир десантно-штурмового взвода 37 ОБрМП старший лейтенант Дмитрий Слипченко. Долгое время считался пропавшим без вести", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 27 октября 1995 года в селе Забирье. В 2013 году окончил местную школу. Высшее образование получил в 2017 году в Университете государственной фискальной службы Украины (ныне – Государственный налоговый университет, город Ирпень), где получил еще и звание лейтенанта.

Вступил в ряды ВСУ 19 декабря 2022 года. Проходил обучение во Львовской области, в Польше, в Военной академии (город Одесса). Вместе с собратьями выполнял важные военные задачи на передовой в Донецкой области. С 27 января до конца марта 2024 года участвовал в военной операции вблизи села Крынки Херсонской области.

Впоследствии был направлен на обучение в Румынию. После возвращения на боевые позиции продолжил борьбу с врагом в Донецкой области. Дмитрий Слипченко за два года службы в рядах ВСУ и постоянного обучения стал профессиональным военным. Награжден знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины".

"В скорби остались мама, маленькая дочь, родственники. Память о Дмитрии Слипченко вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Роман Цвик. Сердце мужественного украинского воина остановилось 25 января.

