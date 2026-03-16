Без осадков и холодный ветер: синоптики рассказали, какой будет погода следующие пять суток в Киеве и области

В Киеве и области в течение следующих пяти суток синоптики осадков не прогнозируют. Температура воздуха в течение 17-21 марта в среднем будет прогреваться до +11°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На этой неделе зонтики жителям столичного региона не понадобятся.

Что рассказали синоптики

"17-21 марта в Киевской области и в городе Киеве погоду будет предопределять поле высокого давления сначала от антициклона с центром на восток от Украины, в дальнейшем – на север. При таких условиях осадков не ждем, а восточный и северо-восточный оживленный ветер будет нести к нам холодный воздух, влияние которого особенно ощутимым будет днем", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре уточнили, что если на предыдущей неделе максимальная температура днем соответствовала щедрому апрельскому теплу, то на нынешней вернемся к умеренному мартовскому.

По области ночью можно рассчитывать на минимальную температуру от 2°С тепла до 3°С мороза, днем на максимальную 5-11°С тепла. В столице минимальная температура ожидается в пределах от 2°С тепла до 2°С мороза, а максимальная – 7-10°С тепла.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

