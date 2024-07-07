Без осадков и до +33°С: прогноз погоды по Киевской области на 8 июля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 8 июля, небольшая облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +33°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 8 июля по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 14-19°С, днем 28-33°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем около 30°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 8 июля в Киеве ожидается ясная погода, а во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы вечером снова очиститься. Без осадков.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!