Без осадков и до +26°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 4 июня

В Киевской области в среду, 44 июня, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 4 июня по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области 21-26°С, в Киеве 22-24°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +22°С... +24°С; Мироновка +22°С... +24°С; Фастов +22°С... +24°С; Яготин +22°С... +24°С; Барышевка +22°С... +24°С; Борисполь +22°С... +24°С и Вышгород +22°С... +24°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, к вечеру облака, которые будут царить в Киеве в небе весь день, уберутся прочь. Ночью пошел дождь, однако он закончился еще до утра. Весь остаток дня пройдет без осадков.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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