Без осадков и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 11 августа

В Киеве и Киевской области в пятницу, 11 августа, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 11 августа по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 12-17°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 23-25°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 11 августа в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

Напомним, в Киеве ночью на воскресенье, 6 августа синоптики зарегистрировали температурный рекорд – +21,2°С. Предыдущий был зафиксирован в 2010 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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