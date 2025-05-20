Без осадков и до +24°С: прогноз погоды по Киевской области на 21 мая

В Киевской области в среду, 21 мая, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на сутки 21 мая по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура ночью 6-11°С, днем 19-24°С; в Киеве ночью 9-11°С, днем 22-24°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 21 мая в Киеве облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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