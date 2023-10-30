Без осадков и до +20°С: прогноз погоды по Киевской области на 31 октября

В Киеве и Киевской области во вторник, 31 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +20°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 31 октября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 7-12°С, днем 15-20°С; в Киеве ночью 10-12°С, днем 18-20°С", – рассказали синоптики.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 31 октября в Киеве нас ожидает пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Без осадков.

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Напомним, в столице в субботу, 28 октября, синоптики зафиксировали рекорд скорости ветра – 20 м/с (72 км/ч). Предыдущее максимальное значение для этого дня было зарегистрировано в 1969 году.

Как сообщал OBOZ.UA, зима в этом году снова может быть достаточно теплой и мягкой, как и в прошлом. Более того, вполне возможно, что зимой будет еще теплее. Морозы будут, но не слишком сильные и не очень часто. Осадков будет мало, из-за высоких температур воздуха будет в основном мокрый снег или снег с дождем. Новый год также, вероятнее всего, будет "плюсовым", а значит, бесснежным.

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