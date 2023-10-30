В Киеве 28 октября зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра

В Киеве в субботу, 28 октября, синоптики зафиксировали рекорд скорости ветра – 20 м/с (72 км/ч). Предыдущее максимальное значение для этого дня, было зарегистрировано в 1969 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. В тот день в результате непогоды погибли два человека.

"В Киеве был зафиксирован рекорд максимальной скорости ветра. По данным наблюдений ЦГО, 28 октября в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 20 м/с (72 км/ч), что повторило предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 1969 году", – отметили в пресс-службе.

Видео дня

Напомним, в Киеве и Киевской области с утра 28 октября бушевал сильный ветер с порывами до 20 м/с. За несколько часов шторм успел наделать в столичном регионе немало бед: повалены деревья, а в некоторых местах даже снесло бетонное ограждение. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области в понедельник, 30 октября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +21°С.

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