Без осадков и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 2 мая

В Киевской области в пятницу, 2 мая, небольшая облачность, осадки синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 2 мая на территории Киевщины. Небольшая облачность. Без осадков. Температура ночью 1-6°С тепла, на поверхности грунта заморозки 0-5°С, днем 11-16°С тепла; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 14-16°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 2 мая утром небо в Киеве будет ясным, таким оно будет оставаться в течение всего дня. Без осадков.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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