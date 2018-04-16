Захарова придумала причину новых санкций США 77

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что если раньше ее страну наказывали санкциями за события в Украине, то последние ограничения США были приняты лишь из-за присутствия Российской Федерации на международной арене.

По ее мнению, таким образом, Запад показывает свою враждебную и принципиальную позицию. Данное мнение Захарова озвучила в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".