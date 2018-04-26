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Эксперт о новой украинской военной разработке "Скиф"
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Эксперт о новой украинской военной разработке "Скиф"
26 апреля 2018, 18:51
885
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Гость: Сергей Згурец, военный эксперт.
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