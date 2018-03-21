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Україна долучиться до міжнародної акції “Година Землі”
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Україна долучиться до міжнародної акції “Година Землі”
21 марта 2018, 12:29
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Гість: координатор "Лісової варти" Богдан Вихор.
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