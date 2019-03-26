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В Україні реєстр виборців переповнили "мертві душі": названа причина

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Державний реєстр виборців в Україні заповнений громадянами, які вже померли, через несвоєчасне подання інформації про них до відповідного органу.

Таке пояснення надали у реестрі у відповідь на те, що у списках більш, ніж 35 з половиною мільйонів громадян України, які мають право голосу, налічується трохи більше трьох мільйонів тих, кого немає в живих. Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

При цьому, за адресою колишнього місця проживання вже покійних людей продовжують надходити запрошення на вибори.

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В Україні реєстр виборців переповнили "мертві душі": названа причина

Цензор.НЕТ

У відповідь на прохання киянина Євгена Смолікова виключити родича, який помер 10 років тому, в реєстрі відреагували відмовою і пояснили причину поширеного явища.

"Із першого по 5 число кожного місяця нам подають відповідні відомості, також відділ смерті. Вони подають ці відомості з печаткою і підписом. На їх підставі ми вносимо зміни до реєстру", – відповіли у відомстві.

"Якщо помилково багато років тому нам відділ смерті не подав цю заяву, то ми не могли відповідні зміни внести, і якщо до нас не звернувся родич виборця особисто і офіційно, то ми теж не маємо права", – додали в Держреєстрі.

Примітно, що через складну процедуру, "мертві душі" не встигнуть виключити і до виборів президента 31 березня 2019 року.

У громадянській мережі "Опора" нагадали про небезпеку таких фальсифікацій. "Видача документів зараз може проводитися без пред'явлення паспорта, що призводить до фальсифікації процесу. До 5 років може отримати член комісії і до 3 років ув'язнення може отримати людина, яка проголосувала за іншу", – підкреслила координатор Ольга Айвазовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Вишгороді призначили секретарем виборчої комісії мертву людину.

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Україна
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Junio Van
Junio Van
Гоголь все знал про лохлов ))
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