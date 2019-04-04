Зеленський vs Порошенко: у КВУ сказали, хто має платити за дебати

Оренду НСК "Олімпійський", де кандидати на посаду президента України погодилися провести дебати, не будуть оплачувати за державний кошт. Це особиста справа Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив голова Комітету виборців України Олексій Кошель. Він зазначив, що це "взагалі дурість" — витрачати сотні тисяч гривень на організацію такого шоу.

"Цілком природно, що держава не буде оплачувати дорогу оренду стадіону. Це приватна справа самих кандидатів. Не будемо їх ображати, але вони більші кошти витрачають на телевізійну рекламу, тому це їхнє діло. Але закон передбачає обов'язковість дебатів. Неучасть у таких публічних виступах формально не є порушенням чинного законодавства, бо відповідальності за це не передбачено. Але неучасть у дебатах — це фактично демонстрація неповаги до виборців", — сказав він.

Те, що кандидати на посаду президента погодились на дебати, є ключовим фактом, зазначив Кошель. Він додав, що не бачить проблем у тому, щоб відбулося декілька раундів виступів.

Петро Порошенко і Володимир Зеленський

"Оскільки головною технологією під час виборів була мовчанка, тобто не говорити ні про що, не згадувати про тези своїх виборчих програм, то зараз вкрай важливо почути відповіді на ключові запитання — стратегія повернення Криму, питання зупинення війни, вектор зовнішньої політики, логіка і черговість проведення реформ. Тому дуже важливо, що дебати відбудуться. Я не бачу проблем і, навпаки, бачу лише позитив у тому, щоб відбулося декілька раундів таких виступів. Якщо кандидати погоджуються на стадіон, можливо, це було б варто зробити за тиждень до голосування", — пояснив голова КВУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка на дебати. Незабаром після цього з'явився відповідь глави держави.

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