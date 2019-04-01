Проголосував і помер: у Львові трапилася страшна трагедія на виборах

У Львові після голосування біля виборчої дільниці помер 89-річний житель міста на виборах президента України.

За даними прес-служби Львівської міськради, це трапилося на вулиці Кульчицькій, коли чоловік прийшов виконати свій громадянський обов'язок.

"Чоловік прийшов на дільницю, проголосував, вийшов і за межами дільниці впав і помер. На місці були родина, діти, швидка, поліція. Обставини події з’ясовують", – заявив главу ЗРА Ірина Джурик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Перший тур виборів президента України стартував о 08:00 31 березня і закінчилися о 20:00. Після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол оприлюднив попередні підсумки.

Центральна виборча комісія опрацювала перші протоколи на виборах президента України.

На ділянку в Мінську не були допущені представники російських ЗМІ.

Така ж доля спіткала журналістів телеканалу "Дождь" в Києві, де чоловік біля ЦВК в нецензурній формі відправив представників ЗМІ на батьківщину.

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