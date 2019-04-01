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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Проголосував і помер: у Львові трапилася страшна трагедія на виборах

2.4тЧитати матеріал російською

У Львові після голосування біля виборчої дільниці помер 89-річний житель міста на виборах президента України.

За даними прес-служби Львівської міськради, це трапилося на вулиці Кульчицькій, коли чоловік прийшов виконати свій громадянський обов'язок.

"Чоловік прийшов на дільницю, проголосував, вийшов і за межами дільниці впав і помер. На місці були родина, діти, швидка, поліція. Обставини події з’ясовують", – заявив главу ЗРА Ірина Джурик.

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Проголосував і помер: у Львові трапилася страшна трагедія на виборах

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
УкраїнаЛьвів
Теги
вибори в УкраїніВыборы ПрезидентаВыборы 2019
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