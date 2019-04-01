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Выборы президента Украины 2019

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Проголосовал и умер: во Львове произошла страшная трагедия на выборах

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Во Львове после голосования возле избирательного участка скончался 89-летний житель города на выборах президента Украины.

По данным пресс-службы Львовского горсовета, это произошло на улице Кульчицкой, когда мужчина пришел исполнить свой гражданский долг.

"Мужчина пришел на участок, проголосовал, вышел и за пределами участка умер. На месте находились родственники, медики и полиция. Обстоятельства инцидента устанавливаются", – заявил главу ЗРА Ирина Джурык.

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Проголосовал и умер: во Львове произошла страшная трагедия на выборах

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Место
УкраинаЛьвов
Теги
выборы в УкраинеВыборы ПрезидентаВыборы 2019
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