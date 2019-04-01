Проголосовал и умер: во Львове произошла страшная трагедия на выборах

Во Львове после голосования возле избирательного участка скончался 89-летний житель города на выборах президента Украины.

По данным пресс-службы Львовского горсовета, это произошло на улице Кульчицкой, когда мужчина пришел исполнить свой гражданский долг.

"Мужчина пришел на участок, проголосовал, вышел и за пределами участка умер. На месте находились родственники, медики и полиция. Обстоятельства инцидента устанавливаются", – заявил главу ЗРА Ирина Джурык.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Первый тур выборов президента Украины стартовал в 08:00 31 марта и закончились в 20:00. После закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол обнародовал предварительные итоги.

Центральная избирательная комиссия обработала первые протоколы на выборах президента Украины.

На участок в Минске не были допущены представители российских СМИ.

Такая же участь постигла журналистов телеканала "Дождь" в Киеве, где мужчина возле ЦИК в нецензурной форме отправил представителей СМИ на родину.

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