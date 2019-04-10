Порошенко на "Олімпійському" здасть аналізи VADA

Президент України Петро Порошенко збирається у другій половині дня середи, 10 квітня, прибути в НСК "Олімпійський" і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали до Києва.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в Адміністрації президента. "Порошенко піде на" Олімпійський "в позначене Володимиром Кличком час", – заявили там.

Нагадаємо, раніше український боксер, екс-чемпіон світу Володимир Кличко закликав кандидатів на пост президента України Петра Порошенка і Володимира Зеленського прибути на НСК "Олімпійський" і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали до Києва.

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Володимир Кличко посміявся над здачею аналізів Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, зазначивши, що результати тестів неможливо оприлюднити вже за пару годин після проходження процедури.

Боксер запропонував обом кандидатам пройти тести у VADA, як це роблять професійні спортсмени.

У команді Петра Порошенка назвали дату дебатів двох кандидатів, а також закликали Зеленського пройти перевірку на наркотики у VADA.

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