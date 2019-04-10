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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Порошенко на "Олімпійському" здасть аналізи VADA

1.2тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко збирається у другій половині дня середи, 10 квітня, прибути в НСК "Олімпійський" і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали до Києва.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в Адміністрації президента. "Порошенко піде на" Олімпійський "в позначене Володимиром Кличком час", – заявили там.

Нагадаємо, раніше український боксер, екс-чемпіон світу Володимир Кличко закликав кандидатів на пост президента України Петра Порошенка і Володимира Зеленського прибути на НСК "Олімпійський" і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали до Києва.

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Порошенко на "Олімпійському" здасть аналізи VADA

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир КличкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Выборы ПрезидентаНСК Олімпійський
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Зеленка хотел взять на понт и не подумал что Порошенко может так поднять ставки что ему и близко крыть будет нечем. Кому нечего скрывать тот не боится что что-то найдут. Кто не боится общения тот не бегает и не скрывается в инстаграмчике.
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