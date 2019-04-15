"З цим треба народитися": радник Зеленського публічно назвав Порошенка брехуном

Радник кандидата в президенти Володимира Зеленського, колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк публічно назвав чинного президента Петра Порошенка брехуном.

Таку заяву він зробив у прямому ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, зазначивши, що заяви, які не відповідають дійсності, розділяють єдину країну.

"Не хочу залишити це без коментаря, хоча, на жаль, Петро Порошенко і пішов. Навіть через стільки років співпраці з ним я не переставав дивуватися, як можна в очі так говорити неправду", – сказав Данилюк.

"Це, ймовірно, є спеціалізацією. Дійсно, з цим треба народитися. І це дійсно розділяє людей", – додав він.

Данилюк навів приклад судової реформи, яку Порошенко то називав своїм досягненням, то говорив, що на неї не впливає.

"Всі люди розуміють, що судова гілка влади перебуває під впливом президента, а то, що було, не є реформою", – заявив Данилюк.

Олександр Данилюк Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час прямого ефіру програми "Свобода слова" Порошенко жорстко пройшовся по Володимирі Зеленському, заявивши, що його цікавить особиста позиція опонента, а не його штабу.

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