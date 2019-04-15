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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"З цим треба народитися": радник Зеленського публічно назвав Порошенка брехуном

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Радник кандидата в президенти Володимира Зеленського, колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк публічно назвав чинного президента Петра Порошенка брехуном.

Таку заяву він зробив у прямому ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, зазначивши, що заяви, які не відповідають дійсності, розділяють єдину країну.

"Не хочу залишити це без коментаря, хоча, на жаль, Петро Порошенко і пішов. Навіть через стільки років співпраці з ним я не переставав дивуватися, як можна в очі так говорити неправду", – сказав Данилюк.

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"Це, ймовірно, є спеціалізацією. Дійсно, з цим треба народитися. І це дійсно розділяє людей", – додав він.

Данилюк навів приклад судової реформи, яку Порошенко то називав своїм досягненням, то говорив, що на неї не впливає.

"Всі люди розуміють, що судова гілка влади перебуває під впливом президента, а то, що було, не є реформою", – заявив Данилюк.

Олександр Данилюк

Олександр Данилюк

Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час прямого ефіру програми "Свобода слова" Порошенко жорстко пройшовся по Володимирі Зеленському, заявивши, що його цікавить особиста позиція опонента, а не його штабу.

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Особи
екс-міністр Олександр ДанилюкПетро Порошенко
Місце
Україна
Тег
політика
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
петя готов к бегству их Украины! скупать голоса не получается! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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