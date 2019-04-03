Слово за ЦВК: "Суспільне" зробило важливе уточнення щодо дебатів Зеленського і Порошенка

Національний мовник "Суспільне" має технічну можливість провести трансляцію зі стадіону НСК "Олімпійський", куди кандидат у президенти України Володимир Зеленський запросив свого опонента Петра Порошенка на дебати.

Про це "Громадському" повідомили в прес-службі телеканалу. Уточнюється, що без змін положення Центральної виборчої комісії про проведення дебатів від 2014 року, подібна подія назватися дебатами не може.

Представники "Суспільного", посилаючись на 7 пункт документа, пояснили, що дебати проводять у студії (кімнаті) національного мовника.

"Тому зараз слово за ЦВК. Якщо вони приймуть нове положення, в якому виключать цю норму, тоді дебати можливі. Якщо немає – то це буде шоу, або дискусія, але не дебати", – заявили в прес-службі.

Ілюстрація

Нагадаємо, Володимир Зеленський 3 квітня покликав Петра Порошенка на дебати на НСК "Олімпійський".

У відповідь на це народний депутат від фракції БПП Марія Іонова заявила, що Порошенко не буде проводити дебати на стадіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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